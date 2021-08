Jessica von Bredow-Werndl: "Olympia-Gold ist ein langer Prozess"

In Tokio feierten Lisa Brennauer und Jessica von Bredow-Werndl die jeweils größten Erfolge ihrer Karriere. Die 35-Jährige von Bredow-Werndl holte mit ihrer Trakehnerstute Dalera Doppelgold im Dressurreiten, Brennauer hatte beim Bahnrad-Vierer die Nase vorne. "Wir hatten schon im Training ein gutes Gefühl", erinnerte sich Brennauer im Interview in Blickpunkt Sport zurück. Mit der Goldmedaille ist für die 33-Jährige "ein Traum in Erfüllung gegangen". Die Radsportlerin wurde bereits vier mal Weltmeisterin, bei ihrer dritten Olympiateilnahme in Tokio holte sie nun das lang ersehnte Edelmetall.

Olympiasiegerin distanziert sich vom Fünfkampf

Auch für Olympia-Debütantin von Bredow-Werndl ist der Erfolg in Tokio das Ziel einer langen Reise. Zu ihrer Stute pflegt die Rosenheimerin eine "innige Beziehung" und ein "großes Vertrauensverhältnis", erklärte die Dressurreiterin. Dies sein ein "langer Prozess", den sie sich gemeinsam erarbeitet haben, Zum Vorfall beim modernen Fünfkampf stellte von Bredow-Werndl klar: "Ich habe mich bisher nicht viel mit dem modernen Fünfkampf beschäftigt. Aber ich kann sagen, dass es nicht möglich ist, in 20 Minuten eine Bindung zu einem Lebewesen aufzubauen. Das hat nichts damit zu tun, wie wir unseren Sport leben".