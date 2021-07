Jessica von Bredow-Werndl: Medaillenträume beim Olympiadebüt

Es ist das verdiente Ergebnis jahrelanger konsequenter Arbeit, denn inzwischen gilt die Mannschaftseuropa- und -weltmeisterin als eine der besten Dressurreiterinnen ihrer Generation. Die 35-Jährige konnte mit ihrer Erfolgsstute Dalera in der laufenden Saison bei der Deutschen Meisterschaft nicht nur ihren Titel verteidigen, sie holte in Balve auch noch zum ersten Mal in ihrer Karriere Gold in der Grand Prix Kür und stellte mit Isabell Werth die erfolgreichste Reiterin der olympischen Geschichte in den Schatten.

Reitsport als Familienangelegenheit

Ihre erste Reitstunde hatte von Bredow-Werndl bereits im Alter von vier Jahren. 2002 wurde sie Doppel-Europameisterin der Junioren, bei den Europameisterschaften der Jungen Reiter 2004 in Aarhus gewann sie im Einzel die Gold- und mit der Mannschaft die Silbermedaille. Seit 2014 ist von Bredow-Werndl, die selbst einige Jahre unter Isabell Werth trainierte, fester Bestandteil des Olympiakaders. Gemeinsam mit ihrem Bruder Benjamin betreibt sie nahe Rosenheim das Gut Aubenhausen, einen Ausbildungs- und Dressurstall. Seit 2013 ist sie mit Vielseitigkeitsreiter Max von Bredow verheiratet, die beiden haben einen gemeinsamen Sohn.

Bredow-Werndl als Medaillenhoffnung

Für Bredow-Werndl als einzige Olympia-Debütantin ist die Reise nach Tokio besonders aufregend, geben doch die deutschen Dressurreiter im internationalen Vergleich seit Jahren den Ton an. Dementsprechend stehen auch in diesem Jahr die Medaillenchancen traditionell gut, Bundestrainerin Monica Theodorescu formuliert als Ziel ganz klar Mannschaftsgold. Doch auch im Einzel gehört neben Isabell Werth auch Jessica von Bredow-Werndl zu den heißesten Anwärterinnen auf den Olympiasieg.

Am Samstag (24. Juli, 10:00 Uhr deutsche Zeit) und Sonntag (25. Juli, 10:00 Uhr) werden im Grand Prix die Medaillen vergeben. Am Dienstag (27. Juli, 10:00 Uhr) folgt der Teamwettbewerb im Grand Prix Special, bevor am Mittwoch (28. Juli, 10:30 Uhr) die Einzelentscheidung in der Grand Prix Kür fällt.