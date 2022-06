Jessica von Bredow-Werndl: "Dalera ist unverkäuflich"

Jessica von Bredow-Werndl kam nicht allein zum Insta-Talk mit BR Sport-Moderator Sebastian Benesch. Sie hatte Dalera dabei - die Trakehner-Stute, mit der die Aubenhausenerin bei den Olympischen Sommerspielen in Tokio zwei Goldmedaillen in der Dressur gewinnen konnte.

Die Beziehung zu dem Pferd ist sehr innig. Während des Talks lässt sich Dalera kraulen und sucht immer wieder die Nähe zu Bredow-Werndl. Was ist das Geheimnis dieser Vertrautheit? "Ich habe das Gefühl, je natürlicher Pferde gehalten werden, je mehr sie nach draußen gehen desto gesünder und glücklicher sind sie", glaubt die 36-Jährige.

Rituale sind wichtig - für Reiter und Pferd

Auch Rituale seien wichtig. "Die geben nicht nur mir Sicherheit und Ruhe, sondern auch den Pferden. Ich finde es unheimlich wichtig. Die Pferde müssen sich darauf verlassen, dass sie jeden Tag Futter bekommen, dass sie auf die Wiese kommen. So entsteht Grundvertrauen", stellt die Doppel-Olympiasiegerin fest.

Wie groß das Vertrauen von Dalera in Bredow-Werndl ist, zeigt folgendes Beispiel: "Ich habe Dalera in den Container in das Flugzeug geführt und kam mir so schlecht vor, dass ich das mache. Aber Dalera hat mir das Gefühl gegeben, dass ich mich entspannen soll, sie weiß, was zu tun ist."

Und gerührt erzählt sie weiter: "Die Pferde gehen da rein, ohne mit der Wimper zu zucken und wissen, dass wird schon richtig sein, wenn mein Reiter das mit mir macht. Das hat mich unheimlich berührt, ich war wirklich ergriffen von ihrer Art, dass sie mir das Gefühl gegeben hat, dass alles okay ist."

"Best-case, was uns mit Dalera passiert ist"

Viele glauben, dass Dalera Bredow-Werndl gehört - das ist aber falsch. Die Schweizer Dressurrichterin Beatrice Bürchler-Keller erwarb die Stute und stellte sie Bredow-Werndl zur Verfügung. Die Doppel-Olympiasiegerin zeigt sich darüber glücklich: "Der best case ist das, was uns mit Dalera passiert ist, dass uns dieses Pferd anvertraut wurde, dass ich es reite. Dass die Pferdebesitzer mit uns diesen Weg gehen und Freude daran haben."

"Wir haben keinen Vertrag und keine Versicherung. Das einzige, was wir im Leben wissen, ist dass wir irgendwann sterben werden. Wir leben im Vertrauen und geben jeden Tag unser Bestes. Beatrice Bürchler-Keller weiß, dass wir alles dafür tun, dass es den Pferden gut geht." Jessica von Bredow-Werndl

Angesprochen auf den finanziellen Wert der 17-jährigen Stute findet Bredow-Werndl klare Worte: "Den gibt es nicht, weil sie unverkäuflich ist." Und sie führt aus, warum dem so ist: "Das ist ein emotionaler Wert, der ist nicht ersetzbar. Für den Wert, den sie jetzt hat, wurde sie von der Besitzerin nie eingekauft. Dieser Wert ist durch die Kombination von uns beiden entstanden. Aber das heißt ja nicht, dass sie jetzt zu dem Wert in einem Regal steht und man sie kaufen kann."

"Ich alleine habe kein eigenes Pferd, wenn dann gehören sie meinem Bruder und mir zusammen. Es gibt nicht mein Pferd und dein Pferd. Wir kaufen sie zusammen und bilden sie aus. Wir mussten auch lernen, Pferde weiterzuverkaufen. Damit finanzieren wir uns." Jessica von Bredow-Werndl

Babypause wird für neue Kür genützt

Im Jahresrückblick von BR24 Sport im Dezember hatte sich die Bayerin noch angriffslustig gegeben und gesagt: "Jetzt geht es erst richtig los". Doch im Moment muss sie pausieren. Bredow-Werndl erwartet im August ihr zweites Kind. Im April - im fünften Monat schwanger - ging sie noch an den Start und gewann in Leipzig das Weltcup-Finale.

Doch auch in der Babypause beschäftigt sie sich intensiv mit der Dressur: "Ich arbeite gerade an einer neuen Kür. 'LaLaLand' ist wahrscheinlich Geschichte. Was es wird, ist eine Überraschung." Und vielleicht kann Bredow-Werndl diese Kür bei Olympia in Paris 2024 zeigen: "Dalera ist topfit, ich wünsche mir, dass wir nach Paris können."