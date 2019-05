Jérôme Boateng: "Kann auch beim FC Bayern weitergehen"

"Ich werde hier bestimmt nicht wegrennen. Situationen verändern sich schnell", wird Boateng in einem Interview mit dem Fachmagazin Kicker zitiert. Er könne sich "klar vorstellen, dass es auch beim FC Bayern weitergehen kann", so der 76-malige Fußball-Nationalspieler.

Boateng räumt schwache Hinrunde ein

Boateng räumte ein, dass speziell seine Hinrunde nicht optimal gewesen sei. In der Rückrunde fand er sich allerdings "unfairerweise" häufig auf der Ersatzbank. "Da konnte ich mich auf den Kopf stellen und gut spielen", sagt er: "Ich war trotzdem raus in gewissen Spielen." Die Begründungen, die ihm Trainer Niko Kovac geliefert habe, hätten ihn oft mit der Frage zurückgelassen: "Warum bin ich dann derjenige, der raus musste?"

Der Nicht-Wechsel nach Paris nagt an Boateng

Zudem habe in der Saison der nicht mögliche Wechsel zu Paris St. Germain an ihm genagt. Die Franzosen wollten den Innenverteidiger verpflichten, der FC Bayern gab Boateng aber nicht frei. "Ich war mit dem Kopf schon weg. Wenn du eine so sichere Zusage bekommst und eine adäquate Summe bezahlt wird, es plötzlich aber Nein heißt, bricht etwas in dir zusammen", erinnert sich Boateng.

Hoeneß rät Boateng zum Vereinswechsel

FC-Bayern-Präsident Uli Hoeneß hatte Boateng zuletzt nach der Doublefeier der Münchner auf dem Marienplatz öffentlich zu einem Vereinswechsel geraten. "Ich würde ihm als Freund empfehlen, den Verein zu verlassen. Er braucht eine neue Herausforderung, er wirkt wie ein Fremdkörper", sagte Hoeneß gegenüber BR Sport. Allerdings erklärte er auch: "Die Tür ist nicht zu."

Während des Pokalfinales gegen RB Leipzig hatte Boateng teilweise unbeteiligt und emotionslos auf der Bank gesessen. Auch bei der anschließenden Feier verließ er schnell den Rasen.