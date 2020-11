Jens Lehmann zu Gast in Blickpunkt Sport

Ein Tag der Rekorde: Beim Nations-League-Duell gegen Spanien am vergangenen Dienstag (17. November) löste Manuel Neuer mit seinem 96. Länderspiel Sepp Maier als Rekordnationaltorhüter ab - und kassierte gleichzeitig so viele Tore wie noch nie zuvor in seiner Karriere. Seitdem schlagen in der Debatte um die deutsche Nationalmannschaft die Wogen hoch, Personaldiskussionen an allen Fronten drängen die Frage nach der Zukunft von Bundestrainer Joachim Löw auf.

Ehemaliger Nationaltorhüter Jens Lehmann im Blickpunkt

Jens Lehmann erlebte als aktiver Spieler Löws Anfänge bei der DFB-Auswahl mit. Als Stammtorhüter wurde er Dritter bei der Weltmeisterschaft von 2006, damals noch unter Jürgen Klinsmann und Löw als Co-Trainer. 2008 folgte dann der EM-Vizetitel mit Löw als Chef-Coach. Nach seinem Karriereende widmete sich der "beste Torhüter Europas" von 2006 seiner Trainerlaufbahn als Co beim FC Arsenal und dem FC Augsburg. Seit Mitte diesen Jahres wird der 51-Jährige als Vertreter im Aufsichtsrat der Hertha BSC gehandelt.

Jens Lehmann ist unser Studiogast am Sonntagabend (ab 21.45 Uhr) in "Blickpunkt Sport" im BR Fernsehen.