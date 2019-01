Jens Lehmann beim FCA: "Keine Ambitionen" auf Cheftrainerposten

Jens Lehmann hat sich bei seiner Vorstellung als neuer Co-Trainer beim Fußball-Bundesligisten FC Augsburg zurückhaltend gezeigt. Er wolle "das Trainerteam unterstützen" und sei auch "jemand, der gerne zuhört und gerne lernen will". Spekulationen, er sei gekommen, um Cheftrainer Manuel Baum in naher Zukunft abzulösen, wies er zurück: Er habe derzeit "keine Ambitionen, Cheftrainer zu werden", weder in Augsburg noch anderswo. Er habe "einen großen Namen, aber viel mehr auch nicht“.