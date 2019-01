Jens Lehmann beim FCA: "Keine Ambitionen" auf Chefposten

Reuter: Seine Erfahrung wird helfen

Stefan Reuter, Geschäftsführer Sport des FCA, der einst bei Borussia Dortmund noch mit Lehmann zusammengespielt hat, sagte: "Herzlich willkommen in Augsburg, Jens!“ Lehmann sei einer, "der für Siegermentalität und Einsatzwillen steht, der uns mit seiner großen Erfahrung bereichern wird“. Wenn Lehmann spreche, "hören die Jungs mit großen Augen zu“.

Die Entscheidung, Lehmann zu kontaktieren, habe man nach Gesprächen mit Manuel Baum bereits in der Winterpause getroffen. Zum ersten Mannschaftstraining mit Lehmann am Vormittag hatten sich mehr als 30 Vertreter der Presse sowie zahlreiche Fans eingefunden.

Neue Härte beim FCA

Nach nunmehr zehn Spielen ohne Sieg – zuletzt setzte es am vergangenen Wochenende ein 0:2 in Mönchengladbach – will der FCA mit Lehmann die Kehrtwende und den Klassenerhalt schaffen. Dazu will der Trainerstab wieder mehr Disziplin und Ordnung in die Mannschaft bringen. Deshalb wurden jetzt auch der aus seinem Heimaturlaub erneut verspätet zurückgekehrte Brasilianer Caiuby und Unruhestifter Martin Hinteregger nach seiner Trainerkritik bestraft. Beide haben keine Zukunft mehr und können den Verein sofort verlassen. Manager Reuter gab die Devise aus: "So lange einer nicht 100-prozentig den Weg mitgeht, hat er im Team nichts zu suchen." Baum ergänzte: "Mentalität schlägt Qualität." Ob Augsburg selbst noch auf dem Transfermarkt aktiv wird, ließ Reuter offen.

Die kommende Partie gegen den FSV Mainz 05 (So., 15.30 Uhr) dürfte so gleich zum ersten Härtetest für den neuen Augsburger Weg avancieren. Lange hatten sich die Verantwortlichen geduldig gezeigt, jetzt greifen sie durch und stärken dabei dem angezählten Trainer Baum den Rücken. Die Verpflichtung Lehmanns ist so gesehen auch als Signal pro Baum zu verstehen. Der Ex-Nationaltorhüter tritt seine neuen Rolle betont zurückhaltend und loyal an: "Trainer sollten nicht zu viel reden, Co-Trainer schon gar nicht", sagte er.