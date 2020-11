Jens Lehmann: "An dieses Spiel wird man sehr lange denken"

Lehmann erwartet Spannung in der Bundesliga

Im Hinblick auf die Bundesliga erwartet Lehmann einen spannenden Kampf in der Liga. "Mit Leipzig und Leverkusen kann da viel passieren", so der 51-Jährige. Dass Dortmund dieses Jahr am Favoriten FC Bayern vorbeizieht, hält der ehemalige Nationaltorwart dennoch für unwahrscheinlich. "Solange Bayern immer gewinnt, werden sie sie nicht so richtig ernst nehmen. Dortmund gewinnt die wichtigen Spiele einfach nicht", so Lehmanns Einschätzung. Dennoch könnte es den Bayern zum Verhängnis werden, sollten sie durch den extrem eng getakteten Spielplan müde werden.

Neuer Posten als Aufsichtsrat

Seit diesem Sommer widmet sich Lehmann seiner neuen Aufgabe als Aufsichtsrat bei Hertha BSC. Er tritt damit die Nachfolge von Jürgen Klinsmann an, da Investor Lars Winter einen Zuständigen wollte, der "nah am Fußball ist und das Produkt auf dem Platz kennt", so Lehmann. Seine Zielsetzung: "Wir hoffen, dass Hertha guten Fußball spielt, dann haben wir wenig zu tun. Derzeit geht es darum, dass es wieder nach oben geht". Mit Klinsmann habe er wenig Kontakt, weil Lehmann sich so wenig wie möglich beeinflussen lassen wollte. Teamgeist sei für ihn das wichtigste, weshalb er sich auch gut vorstellen kann, langfristig wieder ein Traineramt zu übernehmen.

Ich möchte der Hertha meine Erfahrung weitergeben und ihnen zeigen, wie man schwierige Spiele gewinnt. Jens Lehmann