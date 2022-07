Jenö Konrad-Cup und Walther Bensemann-Turnier beim 1. FCN

Gleich zwei Gedächtnisturniere bringen am Donnerstag auf dem Gelände des 1. FC Nürnberg den Ball zum Rollen: Zum einen findet das Finale des Jenö Konrad-Cup für Schülerinnen und Schüler statt. Zum anderen beginnt das Walther-Bensemann-Gedächtnisturnier mit nationalen und internationalen U17-Teams. Bei beiden Turnieren geht es auch um den Umgang mit Geschichte, um Rassismus, Antisemitismus und Homophobie.

Erst mit Geschichte und Schicksalen befassen – dann kicken

Um 8.00 Uhr beginnt zunächst der Jenö Konrad-Cup unter dem Motto "Fußball trifft auf Geschichte", teilt der FCN mit. Das Projekt will geschichtliches Wissen vermitteln und dabei sportliche Begegnungen ermöglichen und wird gemeinsam mit Maccabi Nürnberg, einem deutsch-jüdischen Sportverein, organisiert. Dabei zeigen Schülerinnen und Schüler der 9. und 10. Jahrgangsstufe ihre Projektarbeiten zum Thema "Rassismus, Antisemitismus und Fremdenfeindlichkeit im Sport".

Im Anschluss findet ein Fußballturnier statt. Danach kürt eine Jury die Sieger in den Kategorien Projektsieger, sportlicher Sieger und Gesamtsieger. Ausgangspunkt für die Arbeiten der teilnehmenden Schülergruppen ist die Biografie des ehemaligen jüdischen Club-Trainers Jenö Konrad. Er und seine Familie mussten aufgrund antisemitischer Hetze in der Nazi-Zeitung "Der Stürmer" 1932 über Nacht aus Nürnberg fliehen.

Erinnern an Werte des "Kicker"-Gründers Walther Bensemann

Am Nachmittag (13.30 Uhr) startet dann das Walther Bensemann-Gedächtnisturnier in Gedenken an den Fußballvisionär und Gründer des Sportmagazins "Kicker" mit der Ankunft und Begrüßung der Mannschaften. Neben dem dreitägigen Turnierablauf vom 29. bis 31. Juli soll es für die Spieler auch ein umfangreiches Bildungsprogramm geben, heißt es von den Veranstaltern.

Toleranz, Respekt, Völkerverständigung

In 20 Workshops, unter anderen mit Holocaust-Überlebenden und Zeitzeugen, werde die Vision Walther Bensemanns des völkerverbindenden Charakters von Fußball zusammen mit Werten wie Toleranz, Vielfalt, Respekt, Verständnis sowie der Verteidigung der Menschenrechte vermittelt.

International besetztes U17-Turnier – Zuschauer willkommen

Gegeneinander antreten werden die U17 Mannschaften des 1. FC Nürnberg, FC Bayern München, Karlsruher SC, Eintracht Frankfurt, Chelsea FC, FC Bologna, Crakovia Krakau und Maccabi Tel Aviv. Das Finale findet am Sonntag, um 11.15 Uhr auf dem FCN-Vereinsgelände statt. Geschichtsinteressierte und Fans sind herzlich willkommen, heißt es vom Club. Im Jahr 1937 wurde das Turnier erstmals ausgetragen.