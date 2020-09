Jenny Wolf neue Bundestrainerin der Eisschnellläufer

"Aktuell gilt es, Kontinuität in die Arbeit der Trainer mit den Athleten zu bringen“, erläuterte Wolf ihre neue Aufgabe. "Bis zu den Olympischen Spielen sind es weniger als 500 Tage. Wir müssen für den Weg nach Peking ein optimales Umfeld schaffen, individuell, innovativ und orientiert an der Weltspitze.“

Die Berlinerin führt zugleich die neue Trainerkommission des Verbandes an, der die Co-Bundestrainer Gunda Niemann-Stirnemann und Andreas Behr (beide Erfurt), Andreas Kraus (Inzell), Uwe Hüttenrauch (Berlin), André Hoffmann (Dresden) und Tony Seidenglanz (Chemnitz) an gehören. "Gerne bringe ich meine Erfahrungen als Athletin aber auch meine Kenntnisse leistungssportlicher Strukturen und Prozesse in das zukünftige Trainerteam ein“, so die 41-jährige.

"Diese Neuaufstellung ist eine Zäsur“ erklärte Verbandspräsident Matthias Große. "Wir haben aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt und werden den absoluten Leistungsgedanken in den Mittelpunkt unseres Neustarts rücken“.

Fokus geht über 2022 hinaus

Für die neue Bundestrainerin geht der Blick auch schon über Olympia 2022 hinaus: "In enger Abstimmung mit dem Nachwuchsbereich wird es auch um eine längerfristige Ausrichtung gehen. 2026 wollen wir mit unseren jungen Talenten international konkurrenzfähig sein. Da ist großes Potenzial, deswegen bin ich sehr optimistisch, dass das gelingen kann.“