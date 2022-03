Jemen, Ukraine, Klima: Vettel sieht Formel 1 in der Pflicht

Neubauer: Gerechte Energiewende ist die Antwort auf fast alles

Sie haben beide zum Stopp des Imports von russischem Öl, Gas und Kohle aufgerufen. Die Bundesregierung schließt jetzt neue Partnerschaften auch in Katar. Ist das in Ihrem Sinne?

Neubauer: In dem Augenblick, in dem man vom russischen Gas wegmöchte und sich nach Katar wendet, stehen wir vor der Systemfrage. In beiden Fällen handelt man mit Gegnern der Demokratie und befeuert weiter die ökologische Katastrophe. Die Antwort muss doch eine gerechte Energiewende sein, so schnell wie möglich. Dass jetzt komische Umwege gegangen werden, um Putin zu entmächtigen, gehört vielleicht in diesem Augenblick dazu. Aber vor allem müssen wir mit aller Kraft von all diesen Systemen wegkommen, dass wir überhaupt keine Autokraten und Diktatoren mehr unterstützen müssen, indem wir ihre fossilen Energien abkaufen. Wir müssen unabhängig werden. Neue Energien sind Freiheitsenergien, sie sind das Friedlichste und Demokratischste, das wir haben.

Vettel: Man sagt ja, aus Fehlern sollte man lernen. Die Flucht in die nächste Abhängigkeit ist das Falsche. Wir als Gesellschaft müssen alles daransetzen, unabhängig zu werden, um diese Freiheit, an der wir so hängen, auch weiter genießen zu können. Vielleicht steckt da ein bisschen der Sportler in mir und der Ehrgeiz. Wir machen etwas, das vorher noch keiner geschafft hat und werden unabhängig bei der Energieversorgung in einem Zeitraum, den keiner für möglich gehalten hätte. Weil wir es jetzt einfach anpacken.