"Jeder ist am Limit": Schmid kämpft in Adelboden um Top-10-Platz

Der Riesenslalom in Adelboden verlangt dem 27-Jährigen vom SC Fischen alles ab. Obwohl er nicht ganz fit in das Rennen ging und der anspruchsvolle und kraftraubende erste Lauf von zahlreichen Ausfällen geprägt war, kämpfte sich Schmid durch und erarbeitete sich eine ausgezeichnete Ausgangsposition für das Finale. Mit 2,19 Sekunden Rückstand liegt er auf Platz neun.

Ganze 23 Ausfälle, aber Schmid kämpft sich durch

"Ich habe mich wirklich zusammenreißen müssen und weiß gar nicht, wie ich im Kurs bleiben konnte“, sagte er in der ARD Sportschau bezüglich der 23 ausgefallenenen Läufer im ersten Durchgang. Dazu komme das Licht und die Lauflänge, deshalb sei er "am Limit gefahren". Er fügte an: "Jeder ist, glaube ich, am Limit."

Der ARD- und BR-Wintersportexperte Felix Neureuther bestätigte, dass hier wirklich Ausdauer gefragt ist: "Umso länger es gedauert hat, umso mehr haben ihn die Kräfte verlassen", sagte über den ersten Lauf von Schmid.

Für den zweiten Lauf wolle er sich regenerieren und sich dann nochmal durchkämpfen. Mit dabei ist dann auch Julian Rauchfuss von der RG Burig Mindelheim, der mit der hohen Startnummer 37 auf den bemerkenswerten 18. Rang im Zwischenklassement fuhr.