Matchwinner Martínez - der "Schlawiner" mit ungewisser Zukunft

Javi Martínez musste nach dem 2:1-Endspielsieg des FC Bayern im Supercup gegen den FC Sevilla fast gezwungen werden, den Pokal einmal in die Höhe zu stemmen. Während das Team ausgelassen auf dem Siegerpodium feierte, "versteckte" sich der Spanier immer weider im Hintergrund, schlich sogar kurz davon.

Erst in der Kurve vor den Bayernfans - insgesamt sollen laut UEFA 15.500 Zuschauer im Stadion gewesen sein - kam Martínez in Feierlaune, stemmte den Pokal in die Höhe und schien zu realisieren, was ihm an diesem Abend gelungen war. Zum zweiten Mal holte er nach 2013 mit den Bayern den Supercup, zum zweiten Mal war er es, der den Weg zum Sieg ebnete.

Auch im Endspiel gegen den FC Chelsea vor sieben Jahren kam er von der Bank, nach 56 Minuten. Mit einem Treffer in der Nachspielzeit der Verlängerung rettete er damals den Bayern ein 2:2 und damit das Elfmeterschießen. Dort gewannen die Bayern. Diesmal stand Martínez gerade drei Minuten auf dem Platz, als er nach 103 Minuten den Siegtreffer gegen Sevilla köpfte. Es war gerade einmal sein 14. Tor im 239 Pflichtspiel für die Bayern.

Vom Ergänzungsspieler zum Matchwinner

Der größte Unterschied: Vor sieben Jahren war Martínez gerade einmal eine Saison bei den Bayern, unter Trainer Jupp Heynckes als unumstrittener "Sechser" gesetzt. Aktuell ist Martínez nur noch Ergänzungsspieler - und eigentlich fast schon weg. Angeblich.