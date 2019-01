Japanerin Osaka gewinnt Australian-Open

Osaka setzte sich am Samstag mit 7:6 (7:2), 5:7, 6:4 gegen Kvitova durch. Schon beim Stand von 5:3 im zweiten Satz hatte Osaka drei Matchbälle, doch ihr versagten die Nerven. Kvitova stemmte sich zudem gegen die Niederlage und hatte durchaus Chancen auf ihren dritten Grand-Slam-Titel nach den Erfolgen in Wimbledon 2011 und 2014. Doch Osaka fing sich und verwandelte nach 2:27 Stunden ihren fünften Matchball. Vor vier Monaten hatte Osaka bei den US Open ihren ersten Grand-Slam-Titel gewonnen, sie ist damit die erste Spielerin seit Serena Williams (USA) im Jahr 2015, die bei zwei Majors in Folge triumphiert hat.

Osaka die neue Nr. eins der Weltrangliste

Die in den USA lebende Tochter eines Haitianers und einer Japanerin erhält ein Preisgeld von umgerechnet knapp 2,6 Millionen Euro. Osaka wird zudem die neue Nummer eins der Weltrangliste. Kvitova verpasste nach den Wimbledonsiegen 2011 und 2014 ihren dritten Grand-Slam-Titel. Die 28-Jährige wäre bei einem Sieg ihrerseits die neue Nummer eins geworden.