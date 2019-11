Jan Hojer zweiter Olympia-Kletterer neben Alexander Megos

Der 27-jährige Hojer zog bei einem Qualifikationsturnier in Toulouse ins Finale der besten Acht ein, was gleichbedeutend ist mit dem Tokio-Ticket ist. Neben Hojer vertritt Alexander Megos den Deutschen Alpenverein bei der Olympia-Premiere des Sportkletterns im kommenden Jahr. Nicht dabei in Tokio ist der 20-jährige Yannick Flohé aus Aachen, der in Toulouse das Finale verpasst hat. Jedes Land darf nur zwei Athleten zu den Sommerspielen schicken.