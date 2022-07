Jan Frodeno nach Challenge-Roth-Aus: "Das große Ziel ist Hawaii"

Frodeno sagt nächsten Start in Roth zu

Der seinen Schützling gleich am Montag zum Orthopäden schickt. "In aller Herrgottsfrühe" habe er schon einen Termin, sagte Frodeno mit einem Lächeln.

Nicht nur in dieser Saison, sondern auch in Roth ist der Weltklasse-Athlet im Übrigen noch nicht fertig: "Ich bin definitiv im Herbst meiner Karriere, aber noch nicht im Winter und freue mich auf jeden Fall, dass ich nächstes Jahr hier wieder starten kann", sagte er und fügte an: "If it’s not happy, it’s not the end."