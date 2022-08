"Jammern hilft nix": Jahn Regensburg gegen den Karlsruher SC

Der SSV Jahn Regensburg will nach der vermeidbaren Niederlage bei Hannover 96 wieder an seinen erfolgreichen Saisonstart in der 2. Fußball-Bundesliga anknüpfen. "Jammern hilft nix. Wir sind bereit", so Regensburgs Trainer Mersad Selimbegovic vor dem Heimspiel am Samstag gegen den Karlsruher SC.

"Äußerst intensives Spiel" erwartet

Den Tabellen-14. aus Karlsruhe bezeichnete der Jahn-Coach als Gegner, der sich nach einem schwachen Liga-Auftakt gefunden habe. "Moral und Qualität sind da mit dabei. Das wird eine schwierige Aufgabe", warnte Selimbegovic. Der 40-Jährige erwartet am 5. Spieltag ein "äußerst intensives Spiel".

Günther und Mees am Samstag wieder fit

Neuzugang Lasse Günther vom FC Augsburg steht vor seinem ersten Einsatz im Regensburger Trikot. "Wir führen ihn langsam ran an 100 Prozent. Er kann ein Thema sein für Samstag", sagte Selimbegovic über den zuletzt angeschlagenen Außenbahnspieler. Offensivmann Joshua Mees hat ebenfalls "keine Probleme mehr" und steht dem Liga-Sechsten Jahn zur Verfügung.

9.500 Zuschauer erwartet

Im Spiel gegen Hannover 96 vergangenen Sonntag hat der SSV eine Niederlage einstecken müssen (1:0). Der Jahn rechnet am Samstag mit etwa 9.500 Zuschauern im Jahnstadion.