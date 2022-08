Jamal Musiala ist derzeit der "X-Faktor" beim FC Bayern

Leichtfüßig tanzte Jamal Musiala die hilflosen Frankfurter immer wieder aus, mit Zuckerpässen setzte er seine Mitspieler in Szene - und glänzte zudem als eiskalter Vollstrecker. Aus einer herausragenden Vollgas-Offensive, die die Konkurrenz in der Bundesliga bereits in Angst und Schrecken versetzt, sticht Jamal Musiala derzeit noch heraus. Der 19-Jährige entwickelt sich nach dem geräuschvollen Abgang von Robert Lewandowski immer mehr zum X-Faktor im neuen Spiel der Bayern.

Groß aufgespielt und dennoch bescheiden

"Jamal ist sehr gut drauf, macht Tore, ist wichtig für unser Spiel. Warum sollte man ihn draußen lassen?", fragte Sportvorstand Hasan Salihamidzic. In der Vorsaison schlüpfte Musiala meist noch in die Jokerrolle, doch nach den überragenden Auftritten beim Supercup in Leipzig (5:3) und zum Ligastart bei Eintracht Frankfurt (6:1) kommt Trainer Julian Nagelsmann kaum mehr an ihm in der Startelf vorbei.

Zwei Treffer, dazu an fast allen Offensivaktionen beteiligt - dass Musiala in Frankfurt erneut groß aufspielte, dürfte auch Bundestrainer Hansi Flick auf der Tribüne mit Blick auf die WM in Katar gefreut haben. Und Musiala? Der bleibt in jungen Jahren ganz bescheiden. "Wir sind alle technisch stark. Es läuft gerade", sagte er. Ohne Lewandowski müsse die Mannschaft nun eben "andere Wege finden".