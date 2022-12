Artikel mit Video-Inhalten

> Sport > Musiala und Müller enttäuscht: "Stachel sitzt brutal tief"

Musiala und Müller enttäuscht: "Stachel sitzt brutal tief"

So ganz haben die deutschen Fußballer ihr bitteres Aus bei der FIFA WM 2022 in Katar noch nicht verarbeitet. Das FC-Bayern-Mittelfeldjuwel Jamal Musiala und sein Kollege Thomas Müller äußern sich nun in Instagram-Posts zum DFB-Scheitern.