Jamal Musiala: Ein Youngster als FCB- und DFB-Joker

Musiala hat einen Großteil seines Lebens in England verbracht und spielte dort bereits für die Jugendauswahl. Trotzdem wollte der in Deutschland Geborene als A-Nationalspieler für den DFB auflaufen. Bundestrainer Joachim Löw fand das gut und sah "ein riesiges Potenzial in ihm“. Sein Debüt im Adlerdress feierte der 18-Jährige im März dieses Jahres beim 3:0-Erfolg gegen Island in der WM-Qualifikation. Jetzt trifft er im Achtelfinale der Europameisterschaft ausgerechnet auf die "Three Lions", denen er abgesagt hatte.

Dazu passt seine Aussage, die er nach seiner Entscheidung für den DFB in der Sportschau geäußert hatte: "Ich habe ein Herz für Deutschland und ein Herz für England. Beide Herzen werden auch weiterhin schlagen. Ich habe sehr viel über diese Frage nachgedacht. Am Ende habe ich auf mein Gefühl gehört, dass es die richtige Entscheidung ist für Deutschland zu spielen".

Youngster-Rekorde beim FC Bayern München

Beim FC Bayern hatte Musiala mit seinem Treffer zum 2:0 bei Lazio Rom ein Stück Champions-League-Geschichte geschrieben: Mit 17 Jahren und 363 Tagen wurde er der jüngste deutsche Torschütze in der Champions-League-Geschichte. Auch in der Bundesliga ist er der jüngste Torschütze in der Bayern-Historie, daneben der jüngste Bundesligadebütant des Münchner Klubs.