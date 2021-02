Jamal Musiala - der Straßenfußballer von der Eliteschule

Wer ist Musiala eigentlich?

Doch wer ist dieser Musiala eigentlich? 2003 kam er als Sohn einer Deutschen mit polnischen Wurzeln und eines Nigerianers in Stuttgart zur Welt. Der kleine Jamal hat den Ball früh am Fuß und verbringt so viel Zeit, wie es nur geht, an der frischen Luft.

Hier schult er sich selbst, fällt hin, steht wieder auf, macht immer weiter. Nicht zuletzt das ist es, was viele seiner Wegbegleiter meinen, wenn sie von ihm als einem der letzten Straßenkicker sprechen. Ein Junge, dem das reale Spiel mit dem Ball immer mehr bedeutet hat, als das Spiel mit der Playstation.

Ein Beispiel: Die Fußball-Weltmeisterschaft 2010. Jamal ist sieben Jahre, lebt zu diesem Zeitpunkt noch in Fulda. Er ist begeisterter Fan des französischen Ausnahmefußballers Zinedine Zidane und kann es kaum erwarten, bis wieder ein WM-Spiel mit seinem Idol vorbei ist, um Zidanes Bewegungen immer und immer wieder zu üben und zu wiederholen.

Zeit in England

Über Fulda, wo Musiala auch den ersten Verein besucht, führt ihn der Weg im Alter von sieben Jahren nach England. Seine Mutter beginnt ein Auslandsstudium in Southampton. Von Scouts des ansässigen Football Clubs entdeckt, dauert es nicht lange, bis auch die großen Londoner Vereine auf ihn aufmerksam werden.

Die Familie zieht in die englische Hauptstadt. Jamal wechselt zum FC Chelsea, besucht nun die weltberühmte Chelsea Football Academy und die Corpus Christi Primary School im südlich von London gelegenen Vorort Croydon.

Bei den "Blues" gelingt ein fulminanter Start. In seinem ersten Spiel gegen Birmingham City erzielt der damals Achtjährige vier Tore. Der introvertierte Junge entwickelt sich auch persönlich weiter, lernt die britische Fußballkultur kennen, verinnerlicht die Chelsea-Werte "humble, hungry, strong" – also "bescheiden, hungrig, stark".

Auf die private Eliteschule

Nach der Primary School wechselt Jamal dank eines Stipendiums auf die private Whitgift School, bekannt für ihre hervorragende akademische Ausbildung. Die Schule fördert zudem Rugby-, Cricket- und Fußballtalente mit Stipendien. Berühmte ehemalige Schüler sind die Fußballprofis Victor Moses, Bertrand Traoré und Callum Hudson-Odoi.

Der damalige Leiter der Fußballabteilung, Andrew Martin, war auch einer der ersten Gratulanten nach Musialas Debüt-Treffer gegen Schalke am ersten Spieltag.

Martin äußert sich anschließend im Interview mit der Deutschen Welle gerührt: "Auch wenn er für Bayern München spielt, nennt er mich immer noch 'Sir'. Das sagt Ihnen einfach alles, was Sie über den Jungen wissen müssen. Er ist so höflich, so respektvoll. Ich wollte ihn nur wissen lassen, dass wir seine Karriere hier mit großem Interesse verfolgen und dass wir alle stolz auf ihn sind."

Der Weg nach Deutschland

Dass Musiala im Sommer 2019 aus London nach München wechselt, ist vor allem Marco Neppe zu verdanken. Früh erkennt Bayerns Chefscout die Fähigkeiten des Teenagers und schlägt zum richtigen Zeitpunkt zu. Denn Neppe ist nicht konkurrenzlos. Jamals Leistungen hatten in Europa große Aufmerksamkeit erregt und so sind auch andere Topklubs auf der Jagd nach dem deutsch-englischen Toptalent.

Bayern-Debüt unter Hoeneß

Doch Musiala entscheidet sich für den Herzensklub seiner Kindheit – und debütiert in der vergangenen Spielzeit unter Ex-Trainer Sebastian Hoeneß bei der U23 der Münchner in der 3. Liga. Inzwischen gehört er zur festen Größe bei den Profis, bleibt aber bescheiden.