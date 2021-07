Jakobsweg und Elfmetertränen - ein denkwürdiges EM-Finale

Southgates Höhenflug endet bitter

Wie Mancini war Southgate zu seinem Amt gekommen, als der englische Fußball am Boden lag. Bei der WM 2014 war schon in der Vorrunde Schluss, bei der EURO 2016 ging's mühsam in die K.o.-Runde, wo ein peinliches Aus gegen Island folgte.

Southgate führte England dann bei seinem ersten Turnier, der WM 2018, gleich bis ins Halbfinale. Dank eines Teams mit vielen jungen Talenten träumte England von einer großen Zukunft - bis zur bitteren Bauchlandung im Finale gegen Italien.