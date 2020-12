Jahresrückblick: Das Triple-Jahr des FC Bayern

Rekorde in der Champions League

Doch der Siegeszug des FC Bayern war noch nicht zu Ende. Die Münchner dominierten auch die internationale Konkurrenz: Barcelona 8:2, Lyon 3:0 und im Finale das Star-Ensemble von Paris St. Germain mit 1:0. Keine Mannschaft hat jemals zuvor alle Champions-League-Spiele innerhalb einer Saison gewonnen. Kein Team zuvor hat je eine bessere Torquote erreicht - 3,91. Kein Team zuvor hat je ein Königsklassen-K.-o.-Spiel so hoch gewonnen wie die Bayern beim 8:2 gegen den FC Barcelona.

"Wir kamen vom Gefühl her von relativ weit unten im Herbst, dann haben wir einen Lauf hingelegt, der sensationell ist." Thomas Müller nach dem Sieg in der Champions League

Der magischen Nacht von Lissabon ließ der FC Nimmersatt Supercup-Siege in Deutschland und Europa folgen.

Müde Bayern am Ende einer langen Saison

Doch die Saison war lang. In den letzten Spielen wirkte Triple-Gewinner Bayern München keineswegs mehr so souverän, war angeschlagen, ließ Punkte liegen. "Es geht uns im Moment nicht so einfach von der Hand. Aber wir haben Nehmer-Qualitäten", sagte Müller. Im Spiel gegen Leverkusen stellte der FC Bayern mit dem siebten 0:1 in Folge einen Negativrekord auf, verlor aber keines dieser Spiele. Die letzten Wochen haben also gezeigt, dass die Bäume für die Münchner angesichts der großen Belastung mit zahllosen Englischen Wochen nicht in den Himmel wachsen. Das Starensemble von Trainer Hansi Flick ist aber so gut besetzt, dass es physische und psychische Belastung, aber auch verletzungsbedingte Ausfälle kompensieren kann. Und das zeichnet den FC Bayern aus. Die Titel werden auch 2021 wohl nur über die Bayern führen.

"In der kurzen Urlaubszeit dürfen wir aber die Beine nicht zu sehr hochlegen, sondern müssen hart arbeiten." Thomas Müller