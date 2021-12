Jahresrückblick 2021: Die besonderen Momente in Blickpunkt Sport

Der jungste Paukenschlag: Mölders-Aus beim TSV 1860 München

Die ehemalige Trainerikone Felix Magath sprach über seine damalige Funktion bei den Würzburger Kickers. Sascha Mölders erklärte angesichts der Geisterspiele im Februar: "So möchte ich meine Karriere nicht beenden". Da wusste er noch nicht, dass die Löwen sein Engagement Ende des Jahres mit einem Paukenschlag beenden würden.

Der große Knall beim FC Bayern: Flick geht, Nagelsmann kommt

Einen noch lauteren Donnerhall gab es im April beim FC Bayern München zu hören. Der Cheftrainer Hansi Flick kündigte seine Vertragsauflösung an. Kurz darauf deutete der FC Bayern-Präsident Herbert Hainer in der Sendung Blickpunkt Sport an: "Der FC Bayern München ist eine äußerst attraktive Adresse und wird in der nächsten Saison wieder einen guten Trainer haben", versprach der Vereinsoberste. Genau so kam es: Flick wurde Bundestrainer und Julian Nagelsmann kam. Der sprach kurz danach mit uns im Exklusivinterview.