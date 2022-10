Jahreshauptversammlung: Katar bleibt Reizthema beim FC Bayern

Die Jahreshauptversammlung des FC Bayern München, die im vergangenen Jahr im Eklat endete, sollte dieses Mal harmonischer ablaufen. Eine Fan-Opposition hatte im November 2021 "Hainer raus, Hainer raus", gerufen, weil der Präsident um Mitternacht die Wortbeiträge gestoppt hatte. Zentraler Kritikpunkt war das umstrittene Sponsoring durch die Fluggesellschaft Qatar Airways.

Kurz vor der WM im Wüstenstaat ist das Thema aber bei den Münchnern noch nicht abgehakt, auch weil beim Rekordmeister eine Vertragsverlängerung ansteht. Doch die Bayern-Chefs waren deutlich besser als im Vorjahr darauf vorbereitet.

Vereinzelte Zwischenrufe und Applaus

"Wir alle wissen, dass dieser Abend kein Ruhmesblatt für den FC Bayern gewesen ist. Das war nicht so, wie wir unseren FC Bayern kennen und sehen wollen", sagte Präsident Herbert Hainer. "Und auch ich habe an diesem Abend als Versammlungsleiter Fehler gemacht. Dafür möchte ich mich heute bei Ihnen, liebe Mitglieder, nochmals in aller Form entschuldigen.“ Dafür erntete der 68-Jährige Applaus und im recht dünn besetzen Audi Dome vereinzelte Buh- und Zwischenrufe.

Konsequenzen aus der letztjährigen Versammlung

Aus den Vorfällen hatte man beim Rekordmeister einige Lehren gezogen: "Wir haben uns kritisch hinterfragt und überlegt, was wir besser machen können. Eine Lehre, die wir aus der Jahreshauptversammlung gezogen haben: Wir haben in den vergangenen zwölf Monaten den Austausch mit Ihnen intensiviert – auch und gerade zum Thema Katar,“ ergänzte Hainer, der sich in den vergangenen elf Monaten in ganz Bayern zum Dialog mit Mitgliedern getroffen hatte.

Die Kritik der Mitglieder von 2021 hatte insofern Nachhall gefunden, dass der bis 2023 laufende Vertrag bislang noch nicht verlängert wurde. Erst nach der Fußball-WM in Katar im November/Dezember (und mit den Erkenntnissen daraus) will man beim FC Bayern darüber entscheiden. Viele Fans kämpfen jedoch weiter dafür, dass der Vertrag nicht verlängert wird,

Kahn betont Gesprächsbereitschaft

Vorstandschef Kahn erklärte, dass er respektiere, dass einige Fans "die Kooperation mit Qatar Airways sehr kritisch“ sehen: "Deshalb haben wir uns seit der Hauptversammlung mehrmals mit engagierten Mitgliedern getroffen, haben uns ausgetauscht, haben diskutiert, teilweise mit sehr unterschiedlichen Standpunkten, übrigens auch unter den Fans. Nächste Treffen sind schon vereinbart zu diesem Thema. Wir bleiben im Gespräch. Und das ist mir sehr wichtig!“

"Wir werden das Thema nach der WM mit unserem Partner Qatar Airways weiter intensiv besprechen. Wir werden alles abwägen und wir werden dann für den FC Bayern eine Lösung finden.“ Vorstandschef Oliver Kahn

Weiter führte Kahn aus: "Niemand hat gesagt, dass Katar ein Land sei, in dem alle europäischen Standards erfüllt werden", so der Klubchef. Aber auch Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty International oder Human Rights Watch sagten, "dass sich das Land auf dem richtigen Weg befindet".