Jahn zurück an Eins, Nürnberg bleibt dran - die 2. Liga im Video

In einer wilden Partie gewinnt Regensburg gegen Aue. Der FCN spielt Unentschieden in Hamburg. Der FC Ingolstadt steckt nun offiziell in der Krise und entlässt den Trainer - alle Tore des 8. Spieltags der 2. Bundesliga im Video.