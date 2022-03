Jahn: "Viel gefeiert" - Kennedy-Einsatz gegen Hannover fraglich

Für Scott Kennedy gab es unter der Woche viel Grund zu feiern. Mit der kanadischen Nationalmannschaft qualifizierte er sich mit einem 4:0-Sieg über Jamaika am Sonntag für die Fußballweltmeisterschaft in Katar. 36 Jahre ist es her, dass das Land bei einer Endrunde einer Fußball-Weltmeisterschaft dabei war. 1986 in Mexiko war das.

Doch zuhause, im grauen Ligaalltag, könnte dieser Triumph negative Konsequenzen haben. Denn Kennedys Hauptarbeitgeber, Fußball-Zweitligist SSV Jahn Regensburg, zweifelt derzeit am Einsatz seines kanadischen WM-Teilnehmers. "Wir hoffen, dass es Kennedy rechtzeitig schafft. Er hat heute Nacht nicht gespielt", berichtete Trainer Mersad Selimbegovic am Donnerstag im Hinblick auf das 0:1.

"Viel gefeiert, wenig trainiert"

Gleiches könnte nun für das Spiel gegen Hannover 96 (Samstag, 02.04., 13.30 Uhr | Bei BR24 Sport in der Radio-Livereportage und im Ticker) gelten. Die Begründung von Selimbegovic ist ungewöhnlich: "Ich glaube, er hat viel gefeiert, wenig trainiert. Müde vom Spielen ist er sicher nicht. Man darf die Reise aber nicht unterschätzen." Der Trainer will nach der Rückkehr mit Kennedy über dessen Zustand sprechen.

Auch Kapitän Gimber fällt aus

Kennedy wäre dann nicht der einzige prominiente Ausfall beim SSV Jahn. Kapitän Benedikt Gimber fehlt in Niedersachsen am Samstag nach einer Gelb-Sperre. Ihn könnte im defensiven Mittelfeld Carlo Boukhalfa ersetzen.

Das Polster schmilzt

Die Oberpfälzer haben nach einer starken ersten Saisonhälfte, in der zwischenzeitlich sogar Aufstiegshoffnungen durch die Anhängerschaft waberte, ihre Erwartungen mittlerweile stark angepasst. Nur acht Punkte aus den vergangenen zehn Spielen. Platz 16 in der Rückrundentabelle. Da hilft das dicke Polster, dass sich Jahn Regensburg vor dem Winter angefressen hatte.

"Wir haben es noch nicht geschafft"

Doch ausruhen sollte sich das Team darauf nicht. Mit 36 Punkten nach 27 Spieltagen sind die Regensburger zwar noch immer klar auf Kurs in Richtung vorzeitigem Klassenerhalt, doch der Abstand zum Relegationsplatz schwindet. Acht Punkte liegen zwischen Dynamo Dresden und den Regensburgern. "Wir haben es noch nicht geschafft", mahnte Selimbegovic. Die bisherige Ausbeute sei aber zugleich "beruhigend und motivierend. Wir müssen probieren, möglichst schnell wieder zu punkten." Der Klassenerhalt vor der Weltmeisterschaft - für Kennedy sicherlich ein Grund zu feiern.