Jahn und Fürth verlegen Hauptversammlung - FC Bayern zögert

Das Coronavirus breitet sich derzeit in Bayern wieder rasant aus. Und auch der Profi-Fußball kann deshalb nicht mehr so verfahren, wie er das gewohnt ist. Nicht nur, dass Spieler in Quarantäne müssen und immer weniger Fans in die Stadien dürfen; auch die geplanten Jahreshauptversammlungen der bayerischen Vereine fallen nach und nach dem Virus zum Opfer.

Kommenden Donnerstag hätte der kriselnde Bundesligist Greuther Fürth seine Mitgliederversammlung abgehalten. Doch die 15. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung, die seit diesem Mittwoch in Kraft ist, verpflichtet die Vereine, die Veranstaltung unter 2GPlus-Regelung abzuhalten. Bedeutet: Nur Geimpfte und Genesene mit negativem Testergebnis dürften die Veranstaltung besuchen. Ein neuer Termin ist noch nicht bekannt.

FC Bayern will Jahreshauptversammlung durchführen

Und auch Jahn Regensburg verschiebt seine Mitgliederversammlung. Geplant war die Veranstaltung für den 28. November. Die neuen Maßnahmen ließen "eine Durchführung der Mitgliederversammlung als Ereignis, an dem alle Jahn Mitglieder ohne Beschränkungen teilnehmen können, nicht zu", heißt es auf der Vereinshomepage. Die Versammlung soll im Frühjahr des kommenden Jahres nachgeholt werden.

Einzig der FC Bayern prüft aktuell noch, ob die Mitgliederversammlung am kommenden Donnerstag durchgeführt werden kann. "Wir versichern Ihnen, dass wir derzeit alles dafür tun, damit wir die Veranstaltung am 25. November 2021 wie geplant durchführen können und Ihre Gesundheit währenddessen bestmöglich geschützt ist", heißt es in einer E-Mail an die Mitglieder des Vereins. Der Rekordmeister prüft derzeit, ob mehr Fans kommen würden, als es die geplante 25-prozentige Auslastung des Audi Domes zulassen würde.