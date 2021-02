Jahn-Trainer Selimbegovic: Vorfreude auf Werder Bremen

Nach dem überraschenden Sieg im Pokal-Achtelfinale gegen den 1. FC Köln trifft Jahn Regensburg im Viertelfinale zu Hause auf Bundesligist SV Werder Bremen. Gespielt wird am 2. und 3. März.

"Dass wir im Viertelfinale stehen, ist für uns etwas ganz Besonderes. Jetzt bekommen wir nochmal einen Bundesligisten mit viel Tradition, das Spiel ist zu Hause - überragend. Wir freuen uns!" Jahn-Trainer Mersad Selimbegovic

In allen drei Pokalrunden entschieden die Oberpfälzer ihre Partien im Elfmeterschießen zu ihren Gunsten. Besonderes Elfmeter-Training gibt es aber nicht, versichert der Coach. Schließlich weiß er ja gar nicht, wer am Ende überhaupt noch auf dem Platz steht und sich noch fit genug fühlt: "Letztlich ist es Kopfsache mit einer großen Portion Glück", so Selimbegovic. Besonders lobte der 38-Jährige auch seinen Keeper Alexander Meyer, der als Elfer-Killer großen Anteil an den Siegen hatte. Trotzdem würde er sich freuen, gegen Bremen "ohne Elfmeterschießen eine Runde weiterzukommen".