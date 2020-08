Jahn testet gegen Augsburg – und wartet auf ersten Sieg

Zweitligist SSV Jahn Regensburg setzt am Wochenende sein Vorbereitungsprogramm für die neue Saison fort. Am Samstag um 17.00 Uhr treffen die Regensburger in Heimstetten auf den Bundesligisten FC Augsburg. Zuschauer sind zu der Partie nicht zugelassen.

Drei sieglose Testspiele

Es ist das bisher vierte Testspiel des Jahn in der Saisonvorbereitung, die Regensburger haben keine der drei vorangegangenen Parteien gewinnen können. Gegen den TSV 1860 München und den 1. FC Nürnberg gab es Niederlagen, gegen Drittligist Türkgücü München spielte der Jahn 0:0.

Bis einschließlich 6. September plant der Jahn noch drei weitere Vorbereitungsspiele. Als Gegner sind unter anderem der Spvgg Greuther Fürth und der Linzer ASK vorgesehen.

Erstes Pflichtspiel gegen 1. FCK

Die neue Zweitligasaison startet am 18. September. Dann empfängt der SSV Jahn zuhause den 1. FC Nürnberg. Das erste Pflichtspiel haben die Regensburger aber schon fünf Tage zuvor. Am 13. September müssen sie in der ersten Runde des DFB-Pokal beim 1. FC Kaiserslautern aus der dritten Liga antreten.