Jahn Regensburg will Heimsieg gegen Paderborn

Der SSV Jahn Regensburg will in der 2. Fußball-Bundesliga nach einer Serie von sieben Spielen ohne Sieg am Sonntag im Heimspiel gegen den SC Paderborn endlich wieder gewinnen, betonte Jahn-Trainer Mersad Selimbegovic. Er rechnet mit einem starken Gegner, will mit drei Punkten aber den Abstand zur Abstiegszone sichern.

Starker Gegner: Jahn Coach erwartet "Probleme"

Der SSV Jahn steht auf Tabellenplatz 10, Paderborn auf 8. Ein Sieg könne "wieder diese Ruhe und das Selbstvertrauen geben", sagte Selimbegovic. In den Gästen aus Nordrhein-Westfalen erwartet der 39-Jährige "einen Gegner, der uns wirklich vor Probleme stellen wird". Besonders die Geschwindigkeit der Paderborner stellte Selimbegovic heraus: "Wenn das Umschaltspiel schnell geht, kann es sehr gefährlich werden."

Bis zu 8.000 Zuschauer werden erwartet

Der SSV Jahn rechnet mit 7.000 bis 8.000 Zuschauern. Daher wäre es unerheblich, ob das Stadion zu 75 oder zu 100 Prozent ausgelastet werden darf, so ein Sprecher. Anstoß ist am Sonntag um 13.30 Uhr.