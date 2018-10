Jahn Regensburg will "harte Nuss" Greuther Fürth knacken

Am neunten Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga treffen im bayerischen Duell der Tabellendritte aus Fürth und der Tabellenfünfte aus Regensburg aufeinander. "Das ist Mittelfranken gegen Oberpfalz. Jeder will da gewinnen, das ist ein interessantes Spiel", sagt Fürth-Coach Damir Buric. Der 54-Jährige rechnet am Samstag (06.10.18, Anstoß 13.00 Uhr) allerdings mit keiner leichten Aufgabe. "Es wird ein schweres Spiel. aber wir werden alles, wirklich alles dafür tun, um unsere guten Leistungen der letzten Wochen zu bestätigen", erklärte Buric vor dem Duell gegen den bayerischen Liga-Konkurrenten.

Allerdings will auch der SSV seine Erfolgs-Serie unbedingt fortsetzen. Jahn-Kapitän Marco Grüttner kündigt deshalb einen harten Fight an: "Es wird ein enorm schweres Spiel, aber wir werden wieder alles hineinwerfen, um die drei Punkte mit nach Hause zu nehmen." Das Fürther Team sieht der 32-Jährige als "stabile Mannschaft, die defensiv sehr gut steht. Es wird eine harte Nuss, aber wir sind dafür bekannt, dass wir auch harte Nüsse knacken können." Teamkollege Sebastian Stolze unterstreicht das neue Selbstbewusstsein: "Dass wir in der vergangenen Woche neun Punkte mitgenommen haben, war überragend."

Ideguchi fällt monatelang aus

Regensburgs Coach Achim Beierlorzer muss neben den Langzeitverletzten Oli Hein und Sebastian Nachreiner für die Begegnung im Fürther Ronhof auch auf Jonas Nietfeld verzichten. Der Angreifer laboriert an einer Sprunggelenksverletzung.

Bei den Regensburger, die zuletzt gegen Duisburg gewonnen haben, fällt dagegen bis auf Weiteres Yosuke Ideguchi aus. Der japanische Fußballprofi wird wegen einer schweren Knieverletzung , die er sich am vergangenen Wochenende gegen Dresden zugezogen hat, monatelang fehlen. Der 22-Jährige war im Sommer auf Leihbasis von Leeds United nach Fürth gekommen und hatte in der Saison bislang vier Zweitliga-Spiele bestritten und ein Tor geschossen.

Dagegen haben Omladic und Hilbert "wieder mit dem Training begonnen, wir werden sehen, ob es beiden Beiden schon reicht", so Buric.