Jahn Regensburg will Erfolgslauf in Aue fortsetzen

Ganze fünf Mal spielte Regensburg zuletzt in sechs Spielen Unentschieden. Dabei sicherte sich der Jahn fünf der letzten sechs Punkte in den Schlussminuten: Zwei Treffer in der Nachspielzeit, die Partie in Magdeburg (3:2) in den letzten zehn Minuten nach 1:2-Rückstand gedreht. "Die Mannschaft will einfach nicht verlieren", sagt Trainer Achim Beierlorzer über den unbedingten Willen seiner Mannschaft. Der Erfolg ist für ihn die logische Konsequenz der harten Arbeit: "Die Trainingsleistungen sind derzeit sehr gut", meint er.

Viele Alternativen auf der Bank

Aue steckt nach drei Niederlagen in Folge mitten im Abstiegskampf, Regensburg fehlen als Achter dagegen nur drei Zähler zu Relegationsplatz drei. Beierlorzer schätzt die vielen Alternativen auf der Bank: "Dass wir Spieler wie Sebastian Stolze oder Marc Lais nachlegen können, ist klasse. Der Konkurrenzkampf ist hoch, der Teamspirit stimmt." Mit dem Ausfall von Julian Derstroff fehlt zwar eine Alternative für die Offensive, dafür ist Dominic Volkmer wieder im Mannschaftstraining. Ein Platz im Kader kommt aber noch zu früh.