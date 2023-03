Jahn Regensburg will das Millerntor stürmen

Der FC St. Pauli legt derzeit eine beeindruckende Serie hin. Acht Spiele in Folge haben die Kicker vom Hamburger Millerntor gewonnen. Davon geben sich die Oberpfälzer aber wenig beeindruckt. Zwischenzeitlich Tabellenletzter, ist den Regensburgern in den letzten beiden Spielen ein kleiner Befreiungsschlag gelungen. Sechs Punkte bedeuteten gegen Paderborn und in Kiel maximale Ausbeute.

In Hamburg "ist was zu holen"

Genauso soll es weitergehen, betont Innenverteidiger Jan Elvedi: "Je länger eine Serie anhält, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie irgendwann brechen wird. Deswegen wollen wir das am Besten gleich dieses Wochenende schaffen."

Das Selbstvertrauen, das sich die Regensburger aus den Erfolgen der letzten beiden Spiele geholt haben, soll dazu beitragen, dass der Jahn bestenfalls wieder mit drei Punkten aus dem Norden zurück in die Oberpfalz reist. Elvedi ist sich sicher, dass auf Sankt Pauli "was zu holen ist".

Stimmung im Team deutlich besser

Die Stimmung in der Mannschaft habe sich deutlich verbessert. Das stellt auch der Trainer der Regensburger, Mersad Selimbegovic, fest - sowohl auf dem Trainingsplatz, als auch abseits der Übungseinheiten. "Wir haben das Gefühl, zu gewinnen, lange vermisst. Jetzt haben wir Luft zum Atmen bekommen, mehr aber nicht", warnt der Jahn-Coach.

Für ihn selbst waren die letzten zwei Siege eine Bestätigung seiner Arbeit. Selimbegovic konnte das Vertrauen in ihn zurückzahlen. Anfang des Jahres wurde er von Teilen der Fans in Frage gestellt, vor allem, als der Jahn zwischenzeitlich Tabellenletzter war. Die Vereinsführung aber hat dem Trainer das bedingungslose Vertrauen bis Saisonende ausgesprochen.

Klassenerhalt bleibt Drahtseilakt

Der Kampf gegen den Abstieg ist aber trotz der jüngsten Erfolge noch längst nicht gewonnen. Zwar stehen die Regensburger vor dem 26. Spieltag auf einem gesicherten Tabellenplatz, nämlich auf Rang 14. Dennoch haben sie nur einen Punkt Vorsprung auf einen direkten Abstiegsplatz.

Nach dem Auswärtsspiel bei St. Pauli wartet am Ostersonntag das nächste Heimspiel. Der Jahn erwartet dann mit Magdeburg einen Mit-Konkurrenten im Rennen um den Klassenerhalt.