Jahn Regensburg: Wie verkraftet das Team den Kaderumbruch?

Der Trainer

Am Saisonende wurde bekannt, dass Achim Beierlorzer, der maßgeblich für den Klassenerhalt war, neuer Trainer bei Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Köln wird. Als sein Nachfolger wurden viele Namen gehandelt: Von 1860-Trainer Daniel Bierofka bis hin zu den früheren Jahn-Trainern Heiko Herrlich und Markus Weinzierl. Am Ende wurde Beierlorzers Assistent Mersad Selimbegovic neuer Chefcoach. "Mersad ist in all den Kriterien, die wir für die Position des Jahn Chef-Trainers definiert haben, der eindeutig passfähigste Kandidat", wurde damals Jahn-Geschäfstführer Christian Keller in der Vereinsmitteilung zitiert. Der 37-Jährige will am bewährten Beierlorzer-System festhalten.

Erwartungen an die Saison

Das Saisonziel ist auch im dritten Zweitliga-Jahr in Folge wieder das gleiche: der Klassenerhalt. Bei einem Team, das so umgekrempelt wurde, auch verständlich. Dass der aktuelle Kader aber durchaus konkurrenzfähig ist, zeigten die letzten Testspielergebnisse. Die Generalprobe gewann Regensburg gegen den Bundesligisten FSV Mainz 05 mit 2:1. Das Spiel gegen die TSG Hoffenheim verloren die Oberpfälzer nur knapp mit 2:3. BR Sport meint: Wenn Regensburg nicht wieder den Saisonstart verschläft, und die mannschaftliche Geschlossenheit der letzten Jahre beibehält, dürfte der Klassenerhalt sicher sein. Das neue Team von Selimbegovic hat in den Testspielen phasenweise gezeigt, dass die Abläufe innerhalb der Mannschaft funktionieren. Los geht's für den Jahn am Sonntag (28.7.,15.30 Uhr). Zu Gast ist der VfL Bochum.

"Wenn du am Anfang Erfolge hast, dann tankst du Selbstvertrauen. Dann gehen viele Sachen leichter und Abläufe automatisieren sich schneller." Christian Keller, Geschäftsführer Jahn Regensburg