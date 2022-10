Jahn Regensburg vor Fürth: "Alle müssen Schippe drauflegen"

Selimbegovic setzt auf Heimstärke

Für das Spiel am Freitagabend setzt Selimbegovic auf den Heimvorteil. Bisher habe sein Team "zuhause gut performt", was letztlich auch der Schlüssel zum Klassenerhalt sei. "So bleibst du in der Liga, wenn du zuhause kontinuierlich punktest."

Den letzten Heimsieg gegen das Kleeblatt feierte der Jahn übrigens im November 2017. Auch damals war es ein Kellerduell und Regensburg verließ durch den 3:2-Sieg die Abstiegsränge. Mit einem ähnlichen Ausgang am Freitagabend könnte Selimbegovic sicher gut leben.