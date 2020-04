Jahn Regensburg verzichtet auf Teil des Gehalts

Die Mannschaft folgt damit dem Vorbild von Geschäftsführung, Trainerteam und Abteilungsleitern geschlossen und verzichtet ab April 2020 auf einen Teil ihres Grundgehalts sowie ihrer Prämien. Bei diesem Verzicht soll es so lange bleiben, bis der reguläre Spielbetrieb wieder mit Zuschauern stattfinden kann und Jahn Regensburg dadurch wieder sämtliche an den Spielbetrieb anhängigen Einnahmequellen zur Verfügung stehen, heißt es in einem offenen Brief an die Jahn-Fans.

Bereitschaft auf noch mehr zu verzichten

Weiter erklären die Spieler, dass sie in Abhängigkeit von den weiteren Entwicklungen auch dazu bereit seinen, auf noch höhere Beträge zu verzichten.

"Wir verstehen dies als Zeichen, mit dem wir unsere Solidarität und Identifikation mit dem SSV Jahn, seinen Mitarbeitern und allen Anspruchsgruppen zum Ausdruck bringen möchten." Mannschaft Jahn Regensburg