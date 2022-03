Jahn Regensburg verliert Zweitliga-Duell in Aue mit 0:1.

Jahn Regensburg verlor das Zweitliga-Duell bei Erzgebirge Aue mit 0:1. Der Tabellenvorletzte aus Sachsen feierte den ersten Sieg im Jahr 2022 und verkürzte den Rückstand auf den Relegationsplatz. Die Gäste aus der Oberpfalz bleiben mit 32 Punkten auf dem zehnten Tabellenplatz und vergaben eine Riesenchance, nochmal ein Wörtchen um den Aufstieg mitzusprechen.

Aue-Führung in der 23. Minute

Das Tor des Tages erzielte Prince Osei Owusu in der 23. Minute für leidenschaftlich kämpfende Gastgeber. Regensburg steigerte sich erst kurz vor dem Seitenwechsel und drängte auf den Ausgleich - doch der fiel nicht. Auch, weil Philipp Klewin als Vertreter des an Corona erkrankten Aue-Stammtorhüters Martin Männel stark aufspielte.

Die Hausherren starteten engagiert und verdienten sich die Halbzeitführung dank Laufbereitschaft und Zweikampfstärke. In der zweiten Halbzeit wurde Regensburg stärker, Aue wurde zunehmend in die eigene Hälfte gedrängt. Aber es reichte nicht mehr für das Team von Mersad Selimbegovic. In der Nachspielzeit traf sogar Aues Jan Hochscheidt noch einmal den Pfosten.