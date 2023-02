Jahn Regensburg verliert spät gegen Bielefeld

Jahn Regensburg verliert ein entscheidendes Spiel im Abstiegskampf. Ein später Doppelschlag von Fabian Klos brachte Arminia Bielefeld den 3:1-Sieg. Regensburg startete hellwach in die Partie und ging schon nach 2 Minuten durch einen Kopfball von Jan Elvedi nach einer Ecke in Führung. Aber Bielefeld zeigte sich nicht geschockt und kam wenig später in der elften Minute durch Sebastian Vasiliadis zum Ausgleich.

Owusu muss verletzt raus

Daraufhin entwickelte sich eine offen Partie, in der Bielefeld immer wieder mit gefährlichen Hereingaben vors Tor kam. Dieser Spielfluss kam aber durch einen Zusammenstoß zwischen dem Regensburger Prince Osei Owusu und Ramos Guilherme von Bielefeld zum stocken. Nach einer minutenlangen Verletzungsunterbrechung musste Owusu ausgewechselt werden.

Bielefeld mit dem späten Doppelschlag

Die Bielefelder drückten auch zu Beginn der zweiten Hälfte auf den nächsten Treffer. Der fiel dann aber in der 77. Minute auf der anderen Seite. Wieder war es Elvedi mit dem Kopf, allerdings stand der Schweizer im Abseits, weshalb das Tor zurückgenommen wurde. Kurz vor Ende der Partie brachte der eingewechselte Fabian Klos die Bielefelder dann doch per Kopf in Führung. In der Nachspielzeit sorgte Klos wieder per Kopf für die Entscheidung. Bielefeld zieht mit dem Sieg am Jahn vorbei und hat jetzt 20 Punkte, einen mehr als die Regensburger.