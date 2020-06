Jahn Regensburg verliert letztes Saisonspiel gegen Aue

Charalambos Makridis sorgte mit seinem ersten Zweitliga-Tor nach zwei Minuten zunächst für die Führung der Oberpfälzer. Nach einer Flanke von Sebastian Stolze landete ein Kopfball von Andreas Albers am Pfosten, Makridis staubte in seinem neunten Spiel zum ersten Tor für den Jahn ab.

Pascal Testroet bejubelte aber noch vor der Pause den Ausgleich (45.+3). In der Schlussphase der zweiten Hälfte schlug Philipp Zulechner (87.) zu. Nach einer flotten ersten Hälfte, in der sich der Jahn ein Chancenplus erarbeitete, verlor die Partie nach dem Seitenwechsel etwas an Niveau. Aue hatte nach der Pause mehr vom Spiel und belohnte sich am Ende nach starkem Kampf dank Zulechner.

Wiederholt standen die Torhüter im Blickpunkt, Regensburgs Alexander Weidinger und Aues Robert Jendrusch zeichneten sich mehrfach aus. Das 1:2 konnte Weidinger aber nicht verhindern.