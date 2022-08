Jahn Regensburg: Trainer Selimbegovic ist gehörig gefordert

Was ist bloß mit dem SSV Jahn Regensburg passiert? Sie hatten doch so himmelhochjauchzend begonnen. In der ersten Rundes des DFB-Pokals hatten die Oberpfälzer den Bundesligisten 1. FC Köln im Elfmeterschießen ausgeschaltet. Bis zum dritten Spieltag strahlte die Weste der Oberpfälzer mit zwei Siegen und einem torlosen Remis auch in der 2. Bundesliga blütenweiß. Mit 5:0 Toren und sieben Punkten blickten sie als Tabellenführer herunter auf die Konkurrenz.

Vier Spiele ohne Sieg und elf Gegentore

Wenige Liga-Spieltage später herrscht Trübsal. Die Tordifferenz des Jahn beträgt 5:11 Zähler. Nach einem 0:1 in Hannover folgte ein 0:6 gegen den Karlsruher SC und ein 0:4 bei Fortuna Düsseldorf. Damit rutschte der SSV ab auf Rang 13, nicht mehr weit entfernt von den Abstiegsrängen. Vier Spiele wartet Regensburg nun schon auf einen Sieg.

Selimbegovic reagiert mit versteinerter Miene

Beim 0:4 in Düsseldorf musste die chaotische Regensburger Hintermannschaft binnen nicht einmal zehn Minuten die letzten beiden Treffer zur zweiten Klatsche binnen zweier Spieltage einstecken. Der Jahn-Trainer Selimbegovic verfolgte das Desaster an der Seitenlinie mit verschränkten Armen und versteinerter Miene. Für ihn war es erneut ein Spiel, "das wir in dieser Höhe nicht verlieren dürfen".

Aufbauarbeit für "den Turnaround" bei Holstein Kiel

Jetzt ist in der Folgewoche gehörige Aufbauarbeit gefragt. Der Coach muss die Köpfe irgendwie wieder aufrichten und für etwas Selbstbewusstsein sorgen. "Wir befinden uns in einer schlechten Phase", gab der Trainer zu. Trotzdem sprach er seiner Mannschaft weder Reaktion noch Charakter ab. Am kommenden Samstag müssen die Regensburger im Heimspiel gegen Holstein Kiel ran. Da gelte es, den "Turnaround zu schaffen", forderte Selimbegovic.