Jahn Regensburg startet mit Auswärtssieg in die Saison

Premierentor für Singh

Die Hausherren kamen eigentlich gut in die Partie und versuchten trotz der Ausfälle zu zeigen, wer hier Herr im Haus ist. Die Hessen hatten durch Erich Berko auch die erste gute Torchance der Partie. Doch der Schuss aus 14 Metern landete am Pfosten.

Glück für den Jahn, der in der Folge besser ins Spiel kam und seine erste Torgelegenheit gleich zur Führung nutzte: Singh, Neuzugang vom FC Bayern München, der nach einem Einwurf im Sechzehner an den Ball kam, einen Abwehrspieler umspielte und in seinem ersten Pflichtspiel für den Jahn traf.