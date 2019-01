Jahn Regensburg ringt Paderborn nieder

Damit hat Regensburg nur eines der letzten 14 Spiele in Liga zwei verloren. Die Treffer in einem umkämpften Spiel erzielte Maximilian Thalhammer (55.) und Sebastian Stolze (73.). Regensburg zieht damit am direkten Konkurrenten Paderborn vorbei und belegt nun Platz acht. Die Mannschaft von Trainer Achim Beierlorzer kann jetzt sogar nach oben blicken. Der Rückstand auf den Aufstieg-Relegationsrang beträgt nur noch fünf Punkte.

Intensives Spiel mit wenigen Chancen

Das Spiel begann intensiv und ausgeglichen, aber ohne echte Torszenen. Beide Teams, die für ihren Angriffsdrang bekannt sind, suchten zwar den Weg nach vorne, spielten aber zu ungenau. Ein abgeblockter Schussversuch von Sargis Adamyan (27.) war noch die beste Gelegenheit. Paderborn versuchte es mehr über Konter, aber auch sie brachten nicht den letzten Pass an den Mann.

Regensburger Doppelschlag

In der zweiten Halbzeit war Regensburg dann zielstrebiger und passsicherer. Eine schöne Kombination brachte nach einem Einwurf die Führung durch Thalhammer. Eine sehenswerte Einzelaktion mit abschließendem Schlenzer führte zum 2:0 durch Stolze. Während Marco Grüttner (75.) freistehend das 3:0 verpasste, ließ auf der anderen Seite Bernard Tekpetey (76.) den Anschlusstreffer liegen. Am Ende siegte Jahn Regensburg verdient und ist aktuell die beste bayerische Mannschaft in der 2. Liga.