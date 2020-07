Jahn Regensburg: Neuzugang im Sturm

Der SSV Jahn Regensburg hat mit Kaan Caliskaner einen Stürmer vom 1. FC Köln verpflichtet. Der 20-Jährige unterschreibt beim SSV einen Vertrag bis 30.06.2023. Das gab der SSV Jahn in einer Pressemitteilung bekannt.

"Kaan bringt viele wichtige Eigenschaften mit, die ein Stürmer braucht, um sich im Profifußball durchzusetzen. Er weiß aber auch ganz genau, wo seine Entwicklungsfelder liegen. Das ist eine gute Voraussetzung damit ein junger Spieler erfolgreich und schnell die nächsten Schritte gehen kann" Christian Keller, Jahn-Geschäftsführer

Junger Törjäger

Caliskaner wechselte erst zur U19 zum 1. FC Köln, nachdem er zuvor beim SV Bergisch Gladbach 09 aufgelaufen war. In der Saison 2017/18 traf Caliskaner in elf Partien elf Mal für die Kölner. Anschließend wurde er in die U23 des 1. FC Köln übernommen. Zum 30.06. war Caliskaners Vertrag dort ausgelaufen.

Erster Neuzugang nach Saisonende

Der Stürmer ist damit kurz nach Saisonende der erste Neuzugang beim Jahn. Vergangene Woche hatte Christian Keller im Interview mit dem Online-Dienst „idowa“ angekündigt, wegen Umsatzeinbußen durch die Corona-Pandemie, in der Sommerpause kein Geld für Spielertransfers auszugeben.

Wirtschaftlich taktisch

Man setze vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Möglichkeiten des Jahns grundsätzlich eher auf ablösefreie Spieler, werde aber in diesem Sommer nach jetzigem Stand ganz sicher keinen Euro Ablöse zahlen, wird Keller dort zitiert.

Der Jahn muss für die kommende Saison einige Leistungsträger ersetzen. Unter anderem verlassen der langjährige Torjäger und Kapitän Marco Grüttner und Mittelfeldregisseur Andreas Geipl den Verein.