Jahn Regensburg nach Niederlage im Kellerduell jetzt Vorletzter

Durch die 1:2-Niederlage beim SV Sandhausen steht Jahn Regensburg nur dank dem etwas besseren Torverhältnis (-18) auf dem vorletzten Tabellenplatz. Der SV Sandhausen (-24) ist weiterhin Zweitliga-Schlusslicht. Die beiden Sorgenvereine (jeweils 28 Punkte) trennt aber nur ein einziger Zähler vom Relegationsplatz, auf dem Arminia Bielefeld weilt.

Kellerpartie unter Leitung des Top-Referees Aytekin

Die brisante Partie leitete der Schiedsrichter des Jahres 2022. Der in Nürnberg geborene Deniz Aytekin ist seit 2004 DFB-Schiedsrichter und verfügt dementsprechend über reichlich Erfahrung. Dementsprechend hatte er das Kellerduell immer im Griff. Nur eine kuriose Szene musste er überstehen. Bei einem Zweikampf zwischen Benedikt Gimber und Arne Sicker erwischte ihn einer der Kontrahenten (35.) an der Wade. Nach einer kurzen medizinischen Behandlung konnte der Referee aber weitermachen und die Partie problemlos über die Bühne bringen. Völlig zurecht zeigte er Leon Guwara (85.) wegen einem viel zu hohen Beineinsatz die Rote Karte.

Nervöser Beginn und unglücklicher Rückstand

Der für den Rot-Gesperrten Benedikt Saller ins Team gekommene Konrad Faber war am ersten gefährlichen Jahn-Spielzug beteiligt, den Leon Guwara (3.) aus der zweiten Reihe abschloss und dabei den linken Pfosten nur knapp verfehlte. Ansonsten blieb das Kellerduell eine reichlich zerfahrene Angelegenheit, geprägt von Nervosität auf beiden Seiten.

Dann aber brachte ein vom Regensburger Steve Breitkreuz abgefälschter Schuss des Sandhauseners Merveille Papela die Hausherren (16.) in Führung. Kurz vor dem Seitenwechsel (45. +1) hatte Prince Owusu einen Kopfball an die Latte geknallt. Nachdem die Regensburger ansonsten nur äußerst selten bis zu ihren Offensivspielern durchgekommen waren, mussten sie sich mit dem 0:1-Pausenstand abfinden.

Sandhausen macht Druck und das 2:0

Trainer Mersad Selimbegovic stellte zu Beginn der zweiten Hälfte auf beiden Außenbahnen um und brachte (46.) Aygün Yildirim für Sarpreet Singh und Andreas Albers ersetzte Charalambos Makridis. Jetzt zeigte sich der Jahn häufiger vorne, ermöglichte Sandhausen aber auch einige Möglichkeiten. Erst traf Merveille Papela (51.) aus der zweiten Reihe das Aluminium. Dann verwandelte Dario Dumić eine Eckballhereingabe (52.) zum 2:0. Ein Reflex des Jahn-Keepers Jonas Urbig gegen Alexander Esswein verhinderte (58.) den dritten Gegentreffer.

Regensburg gelingt der Anschlusstreffer

Selimbegovic versuchte es (64.) mit einem weiteren Doppelwechsel. Christian Viet ersetzte Maximilian Thalhammer, Joshua Mees kam für Konrad Faber. Einen durch Albers verlängerten Einwurf von Viet erwischte Owusu (64.) und nagelte die Kugel in den Kasten zum Anschlusstreffer. In der 77. Minute nagelte er die Kugel haarscharf am rechten Pfosten vorbei. Doch trotz aller Bemühungen, gelang der Anschlusstreffer nicht mehr.