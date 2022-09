Jahn Regensburg mit neuem System, aber erneut ohne ein Tor

Die Nullnummer gegen Holstein Kiel bewerteten beim Fußball-Zweitligisten SSV Jahn Regensburg alle in erster Linie als einen Punkt für die Moral nach den jüngsten Tiefschlägen. "Es ist wichtig, Charakter zu zeigen, sich nicht zu verstecken. Die negativen Erlebnisse, die du kriegst, hinterlassen ja schon Spuren", sagte Trainer Mersad Selimbegovic nach dem 0:0 mit Blick auf seine Spieler, die eben "auch nur Menschen" seien.

Jahn-Trainer und -Sportdirektor erleichtert

Am Ende sei es wichtig, "dass du diese negative Serie irgendwie unterbrichst. Das haben wir geschafft", sagte der Coach voller Erleichterung. Passend dazu lautete das Urteil des Sportchefs Roger Stilz nach den 90 Minuten im Bayerischen Rundfunk: "Das war okay, das war in Ordnung".

Stabile Defensive, aber erneut torlose Offensive

Nach drei Niederlagen am Stück, darunter zuletzt ein 0:6 und 0:4, machte insbesondere die Defensivleistung Mut für die kommenden Aufgaben. "Es war besser als die letzten drei Spiele. Es war ein klassisches 0:0-Spiel. Der Punkt war wichtig. Und wieder zu Null zu spielen, war auch wichtig. Jetzt haben wir die schlechten Ergebnisse gestoppt", erklärte der Stürmer Andreas Albers. Was aber erneut fehlte, war ein eigenes Tor. Diese Flaute hält nun schon fünf Spiele lang an.

Systemumstellung bei Regensburg "gut aufgegangen"

Selimbegovic sah sich aus personellen Gründen gezwungen, die Mannschaft umzubauen und wegen fehlender Außenverteidiger sogar das System zu wechseln. "Das ist Gott sei Dank gut aufgegangen", sagte Selimbegovic. Albers bewertete den Systemwechsel als gelungen: "Das war sehr stabil." Stilz lobte Team und Trainer für die Ausführung der neuen Taktik. Selimbegovic mache "einen tollen Job", sagte Stilz.