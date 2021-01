Jahn Regensburg mit Last-Minute-Ausgleich gegen Darmstadt

Die Jahnelf kam zunächst besser in die Partie und ließ die Hessen kaum aus der eigenen Hälfte herausrücken, ehe die Lilien sich Stück für Stück aus der Umklammerung befreien konnten. Mit einem perfekt ausgespielten Bilderbuchkonter erzielte Tim Skarke in der 30. Minute das 1:0.

Regensburg ohne Spielwitz

Regensburg biss sich in der Folge an der gut organsierten Abwehr der Darmstädter die Zähne aus. Es fehlte aber auch die Leichtigkeit und der Spielwitz bei den Gastgebern. In der 97. Minute schaffte es Kaan Caliskaner dann doch: Quasi mit dem Abpfiff erzielte der Jahn-Spieler den Ausgleichstreffer. Mit 24 Punkten bleibt Regensburg nun vor den Lilien (22) und belegt den elften Platz.