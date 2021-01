Jahn Regensburg kassiert 1:3-Niederlage in Hamburg

In einem intensiven Zweitliga-Duell gegen den Hamburger SV ging Jahn Regensburg am 14. Spieltag leer aus. Die Hansestädter gewannen leistungsgerecht mit 3:1 und eroberten die Tabellenspitze in der 2. Bundesliga zurück. Den Toren von David Kinsombi, Simon Terodde und Bakery Jatta konnten die Oberpfälzer nur einen glücklichen Treffer von Max Besuschkow entgegensetzen. Jahn Regenburg präsentierte sich dennoch gut, immerhin wurden zwei Tore wegen Foul und Abseits zurückgepfiffen.

Offensive Hamburger überrollen Regensburg

Schon in den ersten Minuten erarbeitete sich Hamburg einige gute Chancen, die eine konzentriert agierende Regensburger Abwehr allerdings entschärfen konnte. Bis zur 21. Minute, als Kinsombi die Hereingabe von Tim Leibold zum Führungstreffer verwandelte. Offensiv taten sich die Gäste zunehmend schwer, dennoch gelang Besuschkow nach einem schlampigen Pass von HSV-Keeper Sven Ulreich fast aus dem Nichts der Ausgleich (33.). Die Hamburger schüttelten sich kurz und suchten mit einer aggressiven Offensive die direkte Antwort. Prompt schoss Simon Terodde (39.) die Gastgeber kurz vor der Halbzeit erneut in Front.

Frust nach Video-Entscheidungen

Nach dem Seitenwechsel lieferten sich die Kontrahenten einen schnellen Schlagabtausch mit Torszenen im Minutentakt. In der 61. Minute erreichte ein überragender Pass von Tim Leibold Bakery Jatta, der das Laufduell gegen Oliver Hein gewann und gnadenlos einnetzte. Nach Ansicht der Videobilder wegen einer vermeidlichen Abseitsstellung wurde das 3:1 gegeben und die Gäste standen einer Mammutaufgabe gegenüber, die bis zum Ende nicht mehr gelöst werden konnte.

Die Treffer von Jan-Niklas Beste (67.) und Andreas Albers (71.) wurden nach Videobeweis zurückgenommen. Beste hat vor seinem Tor Foul gespielt, Albers im Abseits gestanden.

Hamburger SV - Jahn Regensburg 3:1 (2:1)

Hamburg: Ulreich - Vagnoman, Leistner, Ambrosius, Leibold - Heyer - Kinsombi (76. Gideon Jung), Dudziak (84. Wood) - Kittel (90. Wintzheimer), Jatta (90. Heil) - Terodde (84. Hunt) - Trainer: Thioune

Regensburg: Meyer - Hein, Nachreiner, Elvedi, Wekesser - Moritz (79. Schneider), Besuschkow - Vrenezi (66. George), Beste (88. Makridis) - Caliskaner (79. Becker), Albers (79. Kennedy). - Trainer: Selimbegovic

Schiedsrichter: Lasse Koslowski (Berlin)

Zuschauer: keine