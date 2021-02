Jahn Regensburg im DFB-Pokal-Viertelfinale gegen Bremen

Im Topspiel trifft Borussia Mönchengladbach auf Borussia Dortmund. In einem zweiten Erstligaduell trifft RB Leipzig auf den VfL Wolfsburg.

Jahn Regensburg ist neben Bayern-Bezwinger Holstein Kiel einer von zwei verbliebenen Zweitligisten in der Runde der letzten Acht. Neben sechs Erstligisten ist auch Regionalligist RW Essen noch im Wettbewerb. Die Westfalen empfangen Kiel. Gespielt wird am 2. und 3. März.

Jahn-Trainer Selimbegovic in "Blickpunkt Sport"

Als "Glücksfee" in der ARD-Sportschau fungierte Profisegler Boris Herrmann, der bei der diesjährigen Weltumsegelungsregatta "Vendée Globe" Platz fünf belegt hatte. Was Jahn-Trainer Mersad Selimbegovic von der Auslosung hält, verrät er heute ab 22.15 Uhr in Blickpunkt Sport im BR Fernsehen.