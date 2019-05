Jahn Regensburg holt Torwart-Ersatz aus Stuttgart

Der 28-jährige Meyer unterschrieb einen Vertrag bis zum 30. Juni 2021. "Alex interpretiert das Torwartspiel offensiv und mutig - sei es beim Mitspielen, bei der Strafraumbeherrschung oder beim Coaching", wird Christian Keller, Geschäftsführer Profifußball beim SSV Jahn, in einer Vereinsmitteilung zitiert. Beim Jahn herrschte Handlungsbedarf, nachdem Stammtorwart Philipp Pentke schon im April bekanntgegeben hatte, den Verein zu verlassen. Pentke wechselt zu 1899 Hoffenheim.

Hamburg, Havelse, Cottbus, Regensburg

Der gebürtige Schleswig-Holsteiner Meyer durchlief die Jugendmannschaften des Hamburger SV. Nach Stationen beim HSV II, TSV Havelse und Energie Cottbus war Meyer in der Saison 2017/18 zum VfB Stuttgart gewechselt, wo er Teil des Bundesliga-Torhüter-Trios war. In der Saison 2018/19 hatte ihn dann eine Kreuzbandverletzung in der Hinrunde ausgebremst. Diese sei laut Jahn Rgensburg aber seit Anfang des Jahres auskuriert.

Über die Ablösesumme machte der Verein keine Angaben. Meyers Martkwert wird auf rund 300.000 Euro geschätzt.